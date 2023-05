Il Palio non ti avverte quando arriva L’orologio di Siena ha un tempo suo

Si ricomincia a ragionar di Palio. Che sia dunque di buon auspicio la foto della tratta dell’agosto 1976 di Augusto Mattioli, quando tutto era semplice e genuino: i cavalli arrivavano circondati da un alone di misteriosa passione, e tutto scorreva per come devono andare le cose della vita, con la poesia dei desideri spontanei. Quello che possiamo ricordare del tempo, fra il dopoguerra ed il futuro prossimo, erano i colori ed i sapori che già si spargevano da qualche giorno prima. Perché il Palio arriva all’improvviso e non ti avverte.

Non basta la Piazza che prenda un’altra fisionomia, non bastano le rondini che rigano il cielo. I senesi hanno l’aria di andare per i fatti loro, ma in realtà ascoltano ogni suono, ogni voce. Il centro della vita torna il Campo e il Campo aspetta. Le statue della Cappella di Palazzo Pubblico si dicono parole misteriose all’orecchio: ne hanno viste di storie, di gente e di razze. Il Campo raccoglie i suoni nel suo ventre avido e i segreti delle nuove strategie del Palio si spargono sui rossi mattoni. I senesi si affacciano sulla Piazza proprio come i contadini si affacciano sul loro campo. Nella immutata coerenza si rammentano quello c’era prima, quelle tre colline che proprio qui si incontrano. I vicoli senza uscita, le strade più segrete, ospitano le stalle di Contrada, sono come rami secchi di un albero. L’antica boscaglia dove si alzavano gli altari agli dei, vive anche adesso nel fondo della memoria. E il verde continua ad insinuarsi fra le case, mentre dalle altane si vedono all’orizzonte i monti di Volterra e del Chianti, sotto un cielo d’oltremare. Lo stesso accordo di verde, viola e di oltremare che splende nella vetrata di Duccio di Buoninsegna nella Cattedrale.

Il 29 giugno e il 13 agosto l’orologio dei senesi si ferma. Per quanto possibile si azzerano problemi, lavoro, perfino questioni di cuore. Tutto è rimandato e tutto si cristallizza. E questa foto viene a cadere al termine di una notte intensa ma breve, perché c’è sempre poi il momento in cui si inciampa in un’alba improvvisa, che annuncia l’immutabile rito della "tratta dei cavalli". Rammentiamoci di questa stupenda banalità: la storia del resto ci insegna che tutte le idee che hanno avuto enormi conseguenze, sono sempre state le più semplici. Il tempo dell’estate è arrivato e, con questo, la resa dei conti per le speranze e per le certezze di tutti i contradaioli.

Massimo Biliorsi