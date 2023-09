Il Palio non si mette in discussione: "Siena volano per altre manifestazioni"

di Laura Valdesi

SIENA

"Si è compreso che non ci può essere un’unica norma rigida, occorre lasciare una certa discrezionalità ai sindaci che significa assunzione di responsabilità". Ancora il sindaco Nicoletta Fabio: "In questo primo incontro al ministero della Salute abbiamo cercato di sottolineare non tanto gli aspetti tecnici quanto i valori identitari che ci contraddistinguono al fine di far comprendere al meglio come il futuro decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) debba saper tutelare ogni singola realtà. Credo che sia stato recepito non solo il valore culturale del Palio ma anche quanto a Siena è stato fatto negli anni in termini di sicurezza e di tutela". Ecco due passaggi fondamentali della riunione svoltasi ieri al ministero a Roma che porterà al varo appunto di un decreto cruciale per il futuro della nostra Festa che, è emerso in modo chiaro, nessuno intende mettere in discussione. Anzi. "Ho insistito nel corso della riunione – svela ancora Fabio –, al di là dell’aspetto storico-identitario, evidenziando come abbiamo agito sul tema della sicurezza e della tutela. Possiamo essere un esempio, un volano per altri che su certe questioni sono ad oggi meno aggiornati e presenti. Ci siamo resi disponibili a collaborare con chi vuole suggerimenti sia per quanto attiene alla tutela del cavallo, sia sulla sicurezza". Siena dunque può dare lezioni anche se nel corso della riunione c’è stato chi, vedi il sindaco di Asti, ha rilanciato l’idea di tornare lì ai purosangue anche per svincolarsi dalla subalternità rispetto a Siena da cui arrivano e dove vengono allenati larga parte dei soggetti utilizzati.

Nelle due stanze messe a disposizione dal ministero – "tanti quando hanno saputo della riunione hanno chiesto di esserci", spiega il sindaco – si è compreso insomma che fare una regola comune che valga per una giostra oppure per Asti, per Ferrara e appunto per Siena non è possibile. Di qui la messa a sistema di un insieme di ’paletti’ che non necessariamente saranno più restrittivi, altrimenti il sindaco Fabio non avrebbe parlato di "assunzione di responsabilità" facendo riferimento al ruolo delle commissioni di vigilanza, nel caso del Palio provinciale. "Credo di poter dire che si partirà dagli elementi già presenti nell’ordinanza Martini", sostiene Fabio ribadendo la volontà del Governo di "creare una norma chiara e stabile in materia di sicurezza" attraverso un apposito decreto che ha intenzione di varare a inizio anno.

Una riunione, quella di ieri, più politica che tecnica. E’ la stessa Nicoletta Fabio a confermarlo al ritorno da Roma, affiancata dall’ad del Consorzio tutela del Palio Fulvio Bruni, giudicando positivamente il fatto di essere stati coinvolti: "C’è anche la volontà politica di salvaguardare le nostre manifestazioni, al di là dei temi della sicurezza degli animali e del pubblico". Ora l’interlocuzione con Roma continua, unitamente all’avvio dei itavoli tecnici per veterinari & co.