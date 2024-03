Il Palio in Regione: "Uno sforzo collettivo"

Il programma del Palio dei Somari di Torrita inizierà il 16 marzo ma i preparativi sono già iniziati con l’atmosfera frizzante di marzo che anima le otto contrade. Ieri vetrina fiorentina al Consiglio regionale con la conferenza di presentazione dell’evento, in cui sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale ; Elena Rosignoli, consigliera regionale; Laura Rosignoli, in rappresentanza dell’Associazione Sagra San Giuseppe e Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena.

"Il Palio dei Somari – ha dichiarato Mazzeo – è la chiara rappresentazione del fatto che quello che siamo oggi è il frutto delle tradizioni passate, le quali vanno sostenute e finanziate affinché non vengano perse con il tempo. Ed è grazie ad eventi come questi, che hanno alla base uno sforzo collettivo unico, se siamo riusciti a mettere le politiche culturali del nostro territorio insieme, così da riuscire ad arrivare in maniera eccezionale alla finale come Capitale della Cultura Italiana della Cultura 2026".

Ecco i fantini che domenica 24 marzo si sfideranno al Gioco del Pallone, nessuna novità rispetto al 2023: Alessandro Stampigioni ’Scheggia’ a Porta a Pago; Simone Giannettoni ’Baccano’ per Porta Gavina; Mirko Ciancagli ’Baturlo’ e Porta a Sole proveranno a bissare il trionfo dello scorso anno; Alessandro Guerrini ’Cobra’ per Porta Nova (con 7 vittorie è il fantino più titolato in gara), Jonathan Guerri ’Rafia’ al Cavone, Matteo Noli ’Galletto’ per la Stazione, Thomas Ferretti ’Brigante’ a Le Fonti e Alessio Deriu ’Pampero’ per Refenero.

