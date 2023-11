Il Palio in onore degli ’scienziati’ corso nel 1862

Abbiamo sempre avuto un debole per gli scienziati che vengono dalle nostre parti, tanto da dedicar loro corse straordinarie, come quella del 1967, che molti ricordano per particolari eventi come il ’rapimento’ del drappellone. Anche il 28 settembre 1862 si volle correre per gli "scenziati": si racconta di una mossa bellissima dove scatta molto forte l’Onda. L’episodio che determina l’andamento della carriera è procurato dalla Lupa che cerca di colpire proprio la Contrada di Malborghetto ma cade e si porta dietro il Valdimontone, la Pantera e l’Aquila. Il vantaggio dell’Onda è notevole e ormai si pensa ad una sua facile vittoria: la suspence arriva al terzo giro con il cavallo dell’Aquila scosso che si mette a girare velocemente al contrario andando a sbattere proprio con l’Onda lanciata verso la vittoria. Scontro inevitabile ma accade un mezzo miracolo: il cavallo dell’Onda quasi si inginocchia ma poi riesce a rimettersi in equilibrio per poi continuare la corsa. Onore dunque all’Onda e al fantino Bachicche, che riesce a tenere in pugno la situazione in un momento difficile e che si conferma di essere uno dei migliori, dopo il successo di agosto. Capitano vittorioso per la Contrada di Malborghetto è Luigi Fedeli.

Massimo Biliorsi