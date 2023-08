Il Palio di Siena: Il Popolare Drappellone di Lodola

Ci sono le faccine della copertina dell’ultima raccolta degli 883, quelle della Lodola limited edition 40g - liquirizia confettata all’anicea 4,05 euro su amazon. Ma anche, a una sommaria ricerca, quelle sul cubo di Rubik, sulla stella cometa, su uno scooter, in cerchio o al volante di una macchina. Insomma, Lodola piazza il suo marchio di fabbrica ovunque, nelle sue opere così come nelle iniziative strettamente commerciali come la scatoletta di latta di liquirizie.

Il punto è che le ha piazzate, uguali a sé stesse, anche nel drappellone presentato due giorni fa nel Cortile del podestà. Firma d’autore inevitabile o quantomeno prevedibile, oppure passo falso per una committenza che si aspetta un’opera unica pensata solo per il Palio? Su questo si può discutere all’infinito e il caso sembra comunque diverso da quello che per lo Straordinario 2018 coinvolse Gian Marco Montesano e quell’immagine del soldato non certo originale. "Non sono un copione. La mia arte è rielaborare, è sempre stata questa, ho fatto pure due Biennali. Se questo è copiare sono il principe dei copioni", commentò di fronte alle polemiche Montesano.

Il tema pare più ampio, a dirla tutta, del presunto caso Lodola. Cosa si aspetta la città quando coinvolge artisti non senesi di fama nazionale e internazionale? Un contributo originale, un ’compitino’ senza particolare passione, una riproduzione degli abituali standard dell’artista? L’impressione è che non sempre e non tutti riescano a cogliere l’unicità di questa committenza e quindi l’essenza di una Festa che non a caso sottopone quell’opera al giudizio popolare. Quindi non a una platea di esperti, ma a chi giudica più con il sentimento che con la testa. E meno male.

Orlando Pacchiani