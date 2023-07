Il Palio di Siena di luglio cade di domenica, le statistiche delle Contrade

Il Palio di luglio cade di domenica, questo ci porta a inevitabili statistiche, a cui i senesi sono sempre piuttosto attenti. Intanto cominciamo con il dire, grazie all’infaticabile lavoro del sito Ilpalio.org, che le carriere comprovate che si sono corse in questo giorno della settimana, sono un totale di 155, di cui per il momento soltanto quattro in questo secolo duemila.

Tralasciando le Contrade che non fanno parte delle dieci di questo Palio di Provenzano, spiccano le 15 vittorie della Tartuca, il rione che si trova meglio in questo giorno, seguita dalla Chiocciola e dalla Selva con 13, poi il Drago e il Nicchio con 9. L’Aquila è quella con il numero più basso, 4 vittorie.

Dicevamo del nuovo secolo, questo duemila: quattro le Contrade che hanno vinto di domenica, e qui le citiamo tutte: Civetta, Giraffa, Istrice e Pantera.

È il giorno, per il momento, meno ricorrente negli anni duemila. Il Palio disputato di sabato, ad esempio, è già caduto ben nove volte negli anni Duenila.

Ricordiamole le tre vittorie delle rispettive Contrade che partecipano a questa Carriera: la Giraffa vince di festivo il 2 luglio 2017 con Jonathan Bartoletti detto Scompiglio e la cavalla Sarbana, l’Istrice vince la domenica del 2 luglio 2000 con Luigi Bruschelli detto Trecciolino e Gangelies, mentre la Pantera vince di domenica il 2 luglio 2006 con il fantino Andrea Mari detto Brio e il cavallo Choci.

Ancora Andrea Mari detto Brio aveva vinto nella Civetta il 16 agosto 2009, interrompendo un digiuno lungo trenta anni per la Contrada del Castellare.

Massimo Biliorsi