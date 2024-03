‘Il Palio di Siena 2 luglio-16 agosto’: guida alla festa

I collezionisti di libri e cimeli palieschi sono sempre in agguato. Hanno luoghi di richiamo come il negozi ‘Cose di altri tempi’ di Pantaneto e sono attenti ad ogni vendita online. Non sfuggirebbe alla loro attenzione il saggio di Virgilio Grassi, datato 1948, ‘Il Palio di Siena 2 luglio - 16 agosto’, per le Grafiche Meini, raro e prezioso spaccato sul mondo del Palio che si riaccende di sana passione dopo i terribili giorni della guerra. Qui lo storico Grassi lascia le puntigliose ricerche e al posto dei conosciuti approfondimento ci offre uno scritto agile e chiaro, pronto a soddisfare le esigenze di chi si avvicina per la prima volta al mondo del Palio. Fu infatti dato in omaggio agli ospiti che si trovarono a Siena in occasione del Convegno di studi di Economia e Politica Industriale. Un lavoro di scrittura semplice ma di grande pregio, dove non mancano spunti e riflessioni, ma sempre con l’evidenza di fare soltanto chiara divulgazione di certi concetti primari della vita contradaiola. Una delle cose più belle di questa rara pubblicazione è la copertina, bella e d’autore, firmata infatti da Dino Rofi, quell’artista che si era visto strappare un suo drappellone nell’incredibile Palio della Pace. Massimo Biliorsi