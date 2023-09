Il Gruppo "Teatro Rionale Barbicone" mette in scena al Teatro dei Rozzi il 15 ottobre 2023 alle ore 21, la commedia: "Il Palio di Mirò" di Gabriele Castellini. I biglietti saranno in vendita da venerdì 22 presso la Società l’Alba della Nobil Contrada del Bruco e a seguire tutti i venerdì dalle ore 21,30 alle 23, per info: Caterina Castellini 3470143914.