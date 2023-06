Il Palio di Casole compie 147 anni Conto alla rovescia per la festa "La comunità si ritrova unita"

È Palio! A Casole, infatti, per le strade e le piazze del centro sono già ritornate le cene, le bandiere, i tamburini ed i colori del momento più importante per tutta la comunità del borgo. Come da tradizione il Palio si terrà, quindi, la seconda domenica di luglio, esattamente il 9 luglio alle 19.30 in onore di San Isidoro. Le iniziative del 147° Palio di Casole inizieranno il 20, 21 e 22 giugno alle 21 con il torneo di pallavolo al piazzale tra le contrade, a seguire il 26, 27, 28, 29 e 30 giugno alle 21 il torneo di calcetto, mentre martedì 4 luglio alle 21.30 il Vessillo, ovvero l’esibizione delle sei contrade con tamburini e sbandieratori.

A ognuna sarà assegnato un punteggio da alcuni giudici qualificati, esperti del settore ed esterni. Alla contrada vincitrice sarà assegnato un premio consistente in un drappo realizzato per l’occasione, ovvero il "Vessillo". Mercoledì 5 luglio alle 21.30 i giochi in piazza tra le contrade, il giorno successivo alle 21 l’estrazione e la formazione delle batterie di qualificazione, in Piazza Luchetti; mentre alle 21.30 la presentazione del drappellone. Venerdì 7 luglio alle ore 17 le batterie di qualificazione, alle 22 l’estrazione e l’abbinamento dei cavalli alle sei Contrade. Sabato 8 luglio alle 18 la prova del Palio, alle 20 la Cena nelle rispettive contrade. Il giorno del Palio alle 11 la messa preceduta da corteo con autorità e contrade, alle 17.30 la sfilata dei cavalli, alle 18.15 la benedizione dei cavalli ed alle 19.30 il Palio, per concludere alle 20.30 con la cena in pista Rivellino.

Iniziano, così, a scalpitare i cavalli ed anche i preparativi per la pista in terra battuta che ha la peculiare caratteristica di svilupparsi in salita. I contradaioli delle sei contrade, Rivellino, Pievalle, Campagna, Il Merlo, Cavallano e Monteguidi sono già in fermento. "La nostra festa, il Palio di Casole è questo; ovvero il giorno in cui la nostra comunità si ritrova insieme – afferma Samuele De Santi, presidente del Comitato Palio – Il Palio non è solo una delle nostre abitudini, non è solo una delle nostre tradizionali manifestazioni, ma è un momento comunitario, che fa parte della nostra storia. Come ogni anno c’è grande felicità per il ritorno del Palio".

Lodovico Andreucci