Il Palio del maestro Di Jullo a Siena Andreini: "Nasce nel mio studio"

di Laura Valdesi

SIENA

C’è una bella storia dietro il Palio di Provenzano. Dove l’ingrediente è l’amicizia ed il collante la passione per Siena. Anche se Roberto Di Jullo, il pittore dei cavalli incaricato di realizzare il Drappellone di luglio, non è nato sulle lastre a differenza di Tommaso Andreini. L’artista che un Palio l’ha già dipinto, quello del luglio 2016 vinto dalla Lupa. "Il maestro Di Jullo mi ha onorato chiedendo il mio aiuto. Con la sua professionalità, sensibilità e capacità pittorica e con la sua elegante saggezza sta lavorando su un’opera per niente scontata, percependo la nostra tradizione ed entrando piano piano nel misterioso mondo del Palio", le parole affidate ieri mattina a Facebook da Andreini.

Andiamo per ordine: il Drappellone nascerà a quattro mani, si chiede qualcuno?

"Non scherziamo! Il Palio lo realizza il maestro Di Jullo. Io sono semmai per lui, ripeto è un onore, un consigliere. Per così dire, un aiuto sotto il profilo tecnico pittorico iconografico. Soprattutto culturale, umano. Un amico, direi".

Si è rivolto a lei dopo l’incarico ricevuto dal Comune?

"Ci conosciamo da tempo. Mi diceva sempre ’se mai dovesse succedere che io dipinga il palio, ti chiederò un aiuto’. Nel senso di delucidazioni su tanti aspetti, dagli stemmi ai colori delle Contrade. Una serie di indicazioni per lo sviluppo del Drappellone perché non è facile lavorare sulla seta in orizzontale".

In questo caso, sembra di capire, l’artista Andreini ha vestito i panni preziosi che furono di Cesare Olmastroni.

"Era insuperabile, insostituibile. Non ci penso neppure a svolgere il suo ruolo. Però quello che lui faceva era basilare. Quando un pittore, magari straniero o comunque non senese, si cimentava nel Drappellone era per esso un tutor speciale per evitare errori che, qualche volta, si sono visti nel Palio".

Vero, come scrive, che la seta è nel suo studio?

"Qui davanti a me. Sul mio tavolo, un’emozione immensa"

Piacerà ai senesi?

"A me sembra bellissimo. Mettere tutti d’accordo non è mai facile, ma contiene le cose che i senesi adorano".

E’ il pittore dei cavalli..

"Ha una mano d’oro, una sensibilità pazzesca ma del contenuto non parlo".

Qualcuno, leggendo il suo post, si chiedeva se non fosse di buon auspicio per la Lupa che vinse il suo Palio e per la Torre, Contrada a cui lei appartiene, la sinergia con il maestro.

"Il Palio che sta realizzando Di Jullo è, come dire, arcobaleno. Quanto a me, lavoro per tutte e 17 le Contrade, quando sono chiamato a fare un’opera per la rivale mi sento onorato e la realizzo volentieri. Non mi sognerei mai di inserire piccoli segni perché deve essere di 17 Contrade finché una non lo vince".

Bello questo incontro fra le vostre due culture artistiche.

"Lui ha 78 anni, io 46. Come in Contrada si scambiano informazioni e sensazioni, parlando con persone di ogni età, così faccio con il maestro. Io per primo ho da imparare da lui".

Lo presenterà Andreini il Palio di luglio?

"Non posso, so leggere le opere con l’anima ma non con le parole. Giusto che ci pensi un’altra persona".