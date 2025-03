Il Palio del 4 luglio 1875 prese la via di Salicotto

Il Palio del 4 luglio 1875 prese la strada di Salicotto. Siamo partiti dalla fine per raccontare la cronaca di quel lontano giorno: i giornali del tempo riportano che "fu poco garosa", ovvero non molto combattuta, e racconta che alla partenza si avvantaggiano subito Drago, Civetta e Torre, dopo la caduta al canape della Giraffa e poi del Nicchio al primo San Martino. Passa in testa la Torre, seguita ancora dalla Civetta, e tutto restò invariato fino all’arrivo dei tre giri. In primo piano il fantino Agostino Pieri detto Pilesse, che dopo questo terzo trionfo sta per abbandonare definitivamente la piazza. Nel suo palmares c’era già Dopo un’altra carriera trionfale per la Torre e una per il Bruco, lasciando una buona fama del suo interpretare la piazza, con un totale di venti partecipazioni. La ventunesima praticamente non avvenne, perché il 2 luglio 1877, quando si era accasato nella Pantera, il Palio fu sospeso e poi annullato per avvenuta oscurità. Il Palio vinto nel 1875 fu corso il 4 perché quel giorno cadeva la domenica, risparmiando così una Festa. Questo il segno di certe considerazioni fondamentali al tempo, oggi impensabili.

Massimo Biliorsi