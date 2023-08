Il Palio dei Bronzi del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni

La contrada del Campanile ha vinto la 28esima edizione del Palio della ranocchia, aggiudicandosi il drappo dipinto dall’artista Silvia Noli e che rappresenta le statue in bronzo ritrovate al santuario. Il granocchiaio Francesco Ravazzi ha portato la carriola con la rana al traguardo, vincendo su Christian Cipriani del Pozzo, Alessandro Valdambrini della Porticciola e Jonathan Cipriani del Gattineto. Ieri, giorno del Santo patrono di San Casciano dei Bagni, San Cassiano vescovo e martire, si è svolto il Palio che vede protagoniste le contrade di Campanile, Porticciola, Gattineto e Pozzo. Per il secondo anno la gara finale si è svolta senza gli animali viventi ma con rane inanimate. La Asl sud-est infatti non ha dato l’autorizzazione per il loro utilizzo.

La Corsa dei sacchi è stata vinta dal Campanile, la Pentolaccia e il Palo della cuccagna dal Gattineto, la Corsa con la brocca dal Campanile. Tra i membri della giuria Iro Bernardini, il sindaco di Cetona Roberto Cottini, l’ex sindaco di San Casciano dei Bagni Paolo Morelli, la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi, quello di Fermignano Emanuele Feduzi. Questi ultimi due, insieme a quello di San Casciano, sono tra i sindaci depositari della tradizione del Palio delle ranocchie. Insieme stanno cercando di far aggiornare la normativa per eventi di questo tipo al fine di tutelare la salute degli animali portando avanti tradizioni storiche. Oltre ai tanti turisti, notato l’attore Sergio Castellitto, ormai sancascianese di adozione.

Federica Damiani