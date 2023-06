Il Palagetto alza la voce "Situazione insostenibile"

Erba troppo alta, aiuole impraticabili. E poi aree per i giochi dei bambini "sommerse" da una vegetazione cresciuta a dismisura e priva di una adeguata sistemazione nel corso del tempo. Hanno deciso di rivolgersi al nostro giornale gli abitanti del popoloso quartiere del Palagetto a Poggibonsi, con particolare riguardo ad alcune delle traverse interne della strada principale (che è via San Gimignano, con le sue diverse attività produttive presenti). Ma l’obiettivo è adesso accendere i riflettori sulla situazione di scarso decoro che a loro parere si è venuta a creare fra le vie Cimabue, Giotto, Botticelli e Brunelleschi. "Complicato anche il quadro relativo ai marciapiedi – insistono i residenti del Palagetto – superfici che appaiono difficilmente percorribili perché invase da erbacce e da arbusti". Da qui, dalla illustrazione della vicenda, ecco che si passa a una riflessione che arriva dagli stessi abitanti del Palagetto: "Noi volentieri paghiamo le tasse comunali, ma non è certo confortante assistere a scenari di degrado di questo genere, senza che sia compiuto un intervento capace di risolvere il problema a beneficio sia delle persone anziane, per le loro passeggiate nei dintorni di casa, sia dei più piccoli, che si ritrovano di fatto impossibilitati in questo modo perfino a divertirsi con i giochi che erano stati, negli anni scorsi, installati all’interno degli spazi verdi". Così la gente del Palagetto valuta ancora il contesto, ricordando di aver già fatto presenti all’amministrazione comunale di Poggibonsi le questioni più attuali di quelle vie prese in esame e indicate ora come preda dell’incuria. "Tutto però è come prima almeno per il momento – affermano – e ancora non si sono svolti nella zona gli auspicati interventi per garantire una soluzione . Per questo vorremmo al più presto contare su operazioni in grado di accrescere la vivibilità delle nostre strade".

Paolo Bartalini