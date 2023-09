Il paese scacchiera Petroio gioca in piazza

Un intero paese diventa capitale degli scacchi per un giorno. Domenica 17 a Petroio, nel comune di Trequanda, si svolgerà la seconda edizione de ’La Scacchiera di Brandano’, un originale torneo di scacchi, con i campi di gara dislocati all’interno del centro storico, e le scacchiere sulle quali si confrontano i concorrenti posizionate nei luoghi più belli dell’abitato.

All’ombra di un palazzo del trecento, nel bel mezzo di una terrazza che si offre alla vista della Valdorcia oppure sotto la maestosa Torre, in ’Piazzalta’: il poderoso ’Cassero’, che domina l’abitato e che nel XIII secolo ospitava le dimore dei funzionari della Repubblica di Siena.

Il torneo, organizzato dalle associazioni di Petroio, in collaborazione con la Mens Sana Siena e il patrocinio del Comune di Trequanda, è un evento a sostegno di Valdichiana 2026, la candidatura a Capitale italiana della cultura. Il torneo si sviluppa nell’arco di un’intera giornata, i concorrenti (divisi in gironi) si sfidano, fin dalla mattina, in appassionanti partite gestite secondo il regolamento della Federazione scacchistica italiana.

L’iscrizione alla ’Scacchiera di Brandano’ è libera e aperta a tutti: è questo il vero valore aggiunto della manifestazione, dove trovano posto il campione regionale, il giovane promettente ma anche il semplice appassionato, che si diletta nelle sfide al computer, curioso di testare dal vivo il proprio talento.

La finalissima si tiene tradizionalmente nella suggestiva ’Piazza Padelle’, davanti a un folto e curioso pubblico che si affolla sulle scale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e può seguire le mosse dei concorrenti sulla scacchiera gigante posizionata al centro della piazza. Tanti gli eventi collaterali alla sfida.