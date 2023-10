Il paese piange Staino. Il Palio che dipinse vinto dalla sua Contrada

La scomparsa di Sergio Staino arriva a Piancastagnaio nel giorno in cui si conclude il premio "Penne Sconosciute" di cui il vignettista aveva disegnato il manifesto 30 anni fa. Staino anche se aveva lasciato il paese da piccolo amava e si sentiva orgoglioso ripetendo la sua origine pianese, ricordando i giochi con tanti compagni lungo il Borgo dove era nato in via del Poggiolo. Nel 2019 Staino accettò di dipingere il Palio. Fu una doppia gioia per l’artista poiché vinse la contrada in cui era nato. Il priore di Borgo Sara Fe’ dice che verrà da loro ricordato come "’un grande Borghese’. Lui è nato nelle nostre vie ed ha portato con sè nel mondo e nella cultura Italiana un pezzo di Piancastagnaio. Lo ricordo come persona eccezionale e insieme semplicissimo, nei discorsi pubblici e nel privato dove aveva una particolare gentilezza e fierezza nel parlare delle origini. Mi piace ricordarlo durante la cena della vittoria del 23 settembre 2019. Venne nonostante i problemi di salute. Una bella serata anche per lui accanto ai contradaioli e agli invitati. Volle regalare alla contrada una vignetta". "Quello con Sergio rimarrà per me un incontro unico, ricco di umanità e identità verso la terra natia che ha voluto omaggiare con amore", dice il sindaco Vagaggini.

Giuseppe Serafini