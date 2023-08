Il nuovo Siena nasce con Giacomini "Pensiamo sia la scelta più adatta"

di Guido De Leo

Dopo una giornata infinita e convulsa ieri sera finalmente è nata la nuova Robur. O meglio la nuova società nascerà oggi con le firme dal notaio e poi l’affiliazione alla Figc ma l’amministrazione comunale ha deciso il soggetto a cui affidare la ripartenza dopo l’anno più buio della storia bianconera. Si tratta della Atlas Consulting di Simone Giacomini (che ieri ha effettuato il colloquio da remoto), che già lo scorso 29 giugno aveva iniziato a prendere contatti con l’amministrazione comunale dopo aver ceduto, al termine di una stagione complicata, la Triestina ad un fondo americano.

"Dopo aver visionato i vari progetti e parlato direttamente con gli interessati abbiamo individuato le persone più adatte al progetto del Siena – le parole del sindaco Nicoletta Fabio dopo la scelta -. Giacomini crediamo sia il soggetto più idoneo per il rilancio della Robur partendo dall’Eccellenza ma anche per il settore giovanile e femminile. Ci sono sembrati molto propositivi, determinati ed entusiasti per percorrere insieme a noi questa strada al momento piuttosto impervia. Ma restiamo fiduciosi". Poi sull’ennesima sentenza del Tar che pone sospensione cautelare anche sulla nuova società. "Il tempismo è stato effettivamente perfetto almeno dal punto di vista di chi sta lo sta gestendo. Noi non ci scoraggiamo, abbiamo preso un impegno e andiamo avanti per la nostra strada consapevoli delle difficoltà e dei dubbi ma restiamo fiduciosi".

Altra grana non da poco che dovrà affrontare Giacomini da oggi è quella legata allo stadio. "Badesse sarà l’impianto di riferimento, che anche la nuova società conosce, in attesa di chiarire la questione Rastrello e di cosa deciderà il Tar. Siamo in una corsa contro il tempo ma ci è sembrato giusto, considerando il fine settimana, prorogare il bando di altre 72 ore per dare a tutti gli interessati il tempo di preparare la richiesta".

Poco prima delle dichiarazioni del sindaco era uscita la nota ufficiale da Palazzo Pubblico. "Il Comune di Siena ha concluso – si legge nella nota - la procedura di individuazione relativa al Siena calcio, dopo la chiusura dei termini relativi all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’iscrizione della squadra all’Eccellenza. A seguito delle documentazioni pervenute e delle consultazioni effettuate, l’amministrazione comunale ha individuato in Atlas Consulting Srl, società fondata da Simone Giacomini, il soggetto idoneo per il percorso legato alla costituzione della nuova società sportiva e all’iscrizione al campionato. Alla luce del provvedimento pervenuto oggi (ieri, ndr) da parte del Tar del Lazio, tale possibilità è sottoposta all’esito dell’udienza del prossimo 26 settembre. Sono proseguite nel frattempo le consultazioni con la Figc che ha rassicurato l’amministrazione comunale sul percorso intrapreso, come del resto avvenuto nei giorni scorsi".

Quindi al momento si fa avanti con la nuova matricola, nonostante la sospensione cautelare ribadita al Tar del Lazio anche ieri come già fatto il 14 agosto. "L’amministrazione comunale si è ritenuta soddisfatta dei colloqui e della documentazione presentata ed è consapevole della delicatezza della decisione presa. Il Comune di Siena ha lavorato per tutelare la comunità sportiva senese e per dare concretezza a un progetto solido e lungimirante, pur con tutte le difficoltà legate a una ripartenza dal campionato di Eccellenza.

Un lavoro che proseguirà nelle prossime settimane, anche per le strutture sportive. Il soggetto individuato ha piena consapevolezza della ristrettezza dei tempi e delle problematiche in essere, fiducioso che l’amministrazione abbia agito nel rispetto delle regole e, soprattutto, a salvaguardia della città e del futuro del calcio a Siena".