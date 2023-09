Il nuovo rettore eletto a Piancastagnaio: Palio, cena il 23

La contrada di Borgo a Piancastagnaio celebrerà la dodicesima vittoria al Palio della Madonna di San Pietro dello scorso 18 agosto sabato 23 settembre. La decisione è stata ufficializzata dal direttivo del rione giallo azzurro di piazza Belvedere sul proprio sito ufficiale e già si sta lavorando per allestire lo scenario per la grande serata dove è prevista la partecipazione di tantissimi contradaioli di Borgo e numerosissimi ospiti. La presenza del fantino vittorioso Valter Pusceddu detto Bighino è assicurata e siederà accanto al capitano Antonio Angelini e all’ avvocato Sara Fe priore della contrada di Borgo. Cena che concluderà l’estate delle contrade Pianesi. Ma in queste ore il rettore pro tempore e prorettore del Palio in seno all’ amministrazione comunale di Piancastagnaio Massimo Santelli ha comunicato durante la cerimonia di assegnazione del Cupello alla contrada del Coro domenica sera importanti novità in vista del prossimo anno contradaiolo ad iniziare dall’elezione del nuovo rettore del magistrato delle contrade di Castello, Coro, Borgo e Voltaia. L’elezione del nuovo rettore, necessaria dopo le improvvise dimissioni di Paolo Bruni alla vigilia della carriera dello scorso 18 agosto, che si terranno nei primi giorni di ottobre, il rinnovo delle monture del corteo storico i cui bozzetti sono stati affidati nuovamente alla mano del professor Ezio Pollai famosissimo artista senese e la promulgazione del nuovo statuto che dovrà regolare i rapporti tra le quattro contrade e le istituzioni del paese in primis l’amministrazione comunale. Un inverno dunque pieno di impegni per le contrade pianesi.

Giuseppe Serafini