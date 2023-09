Serata speciale a Palazzo Chigi Saracini, con un nuovo straordinario appuntamento proposto dall’Accademia Chigiana nell’anno del centenario delle sue attività concertistiche. Il 3 ottobre alle 21 Marco Celli Stein dirigerà l’Ottetto di fiati ‘Il nuovo respiro’ in un programma dedicato a Mozart, con la Serenata in do minore e la Serenata in mi bemolle maggiore.