Il Nicchio vince il Palio ordinario del 9 settembre

Un Palio ordinario corso il 9 settembre? Si, se parliamo del 1900, perché si corse posticipando l’ordinaria. Il 16 era ancora lutto per la morte di Re Umberto I avvenuta il 29 luglio. La mossa tattica che rivela poi vincente, la realizza il capitano del Nicchio Antonio Palmieri Nuti che sceglie Bellino dopo aver promesso il ruolo ad un altro fantino, Massimino. Al calar del canape, da parte del mossiere Leonildo Fabbrini, scattano Leocorno e Torre, ma il Nicchio è già dietro. Quando l’Oca si affaccia alla testa della corsa tutti immaginano come vada a finire. Ma il Palio ha mille risorse spesso nascoste: è l’inimicizia secolare fra Fontebranda e Salicotto che determina questa carriera, con la caduta dell’Oca e con la corsa che torna combattuta come non mai. A questo punto la capacità di Bellino emerge alla grande e vince un Palio davvero emozionante, un buon augurio di inizio secolo. Un mondo davvero piccolo quello del tempo: l’autore del drappellone, assieme a Pietro Loli Piccolomini, è Carlo Merlini, capitano della Pantera che è andata molto vicina alla vittoria. Trionfo per il capitano nicchiaiolo Antonio Palmieri Nuti e per l’onorando Bernardo Tolomei.

Massimo Biliorsi