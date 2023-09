Il Nicchio dice addio a Ginanneschi, ex Priore di Siena

Non deve essere facile ricoprire la carica di priore del Nicchio dopo ’giganti’ come Vittorio De Santi, il personaggio per eccellenza del primo novecento, e Achille Neri. Eppure Guido Ginanneschi, che ci ha lasciato ieri dopo una lunga e serena esistenza - aveva infatti 93 anni - ha dimostrato di essere stato un grande dirigente della sua Contrada, apprezzato non solo nel suo rione, nonché uno stimato professionista della medicina.

Tiene a sottolineare i suoi meriti, la sua impronta, l’attuale onorando di via dei Pispini Davide Losi, molto attento al senso della memoria. Così lo ricorda: "È scomparso un uomo di assoluto valore, dalla comunicazione sempre chiara e serena con tutti, compattando i nicchiaioli nei suoi anni di priore, dal 1978 al 1983, con la bellezza e l’onore di gestire alla grande i festeggiamenti del 1981. Fino allo scorso anno, tanto per sottolineare la sua coerente partecipazione alla vita del Nicchio, è stato prorettore del Collegio dei Maggiorenti, sempre presente con il suo immutato slancio. La Contrada si stringe nel lutto, mostrando proprio ai giovani il suo esempio di contradaiolo al servizio della comunità. Ma persone come Guido Ginanneschi lasciano fortunatamente un segno indelebile".

Del resto, gli anni del suo priorato sono anni di grande trasformazione sociale, anche per il modo di comunicare, di vivere la stessa Contrada. Non è più il rione del dopoguerra, in questo caso di Robusto Guerrini, ma nemmeno quello degli anni sessanta-settanta di Achille Neri, con lo svuotamento abitativo dei rioni. È un nuovo modo dettato da un’altra generazione che poi esploderà nella particolare vittoria del 1981 con la capitana Lucia Cioni, che culminerà con il successo ’filmico’ del 1984 con Achille Neri.

Da un anno Ginanneschi non era più priore, era subentrato Giorgio Santucci, ma la linea era fortemente segnata. Con Ginanneschi se ne va un’altra pagina di vita che dobbiamo sostituire con il bene prezioso della memoria.

Massimo Biliorsi