Il movimento ’aiuta’ a Chiusi: domani al via le lezioni gratuite di Feldenkrais

Una lezione gratuita a carattere pratico introduttivo con il metodo Feldenkrais, una pratica creata da uno scienziato e ingegnere israeliano (da cui prende il nome) che utilizza il movimento per migliorare le possibilità neuromotorie. E’ stata organizzata a Chiusi da Sonia Amicucci, insegnante qualificata di questo metodo, esperta e appassionata di movimento, musica e arti per la salute con esperienze in ambito danza, Ki-aikido, Yoga, Shiatsu e altro. La lezione si svolgerà domani 22 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, presso la scuola di arti marziali Dojo Sakura, nella rinnovata sede del PalaFuccelli in via Poggio Gallina. Un incontro libero e gratuito per il quale è consigliata la prenotazione al numero di cellulare 328.0855265. Un’esperienza, fa sapere Amicucci, è indicata per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina ed è aperta a persone di ogni età. E’ dedicata a tutti ed in particolare a chi ama coltivare il proprio benessere psico-fisico, agli appassionati di sport e arti marziali: "Il Metodo Feldenkrais - dice - è un sistema di educazione somatica basato sul movimento funzionale, l’apprendimento, l’ascolto e la consapevolezza di sé. Secondo il suo ideatore, Moshe Feldenkrais, dal miglioramento del movimento la persona ha la possibilità di migliorare tutte le sfere dell’esistenza, a prescindere dall’età e dalla sua condizione". Un metodo aperto dunque a tutti che permette alle persone di abbandonare in breve tempo abitudini dannose, tensioni, rigidità ed anche gli esiti negativi di un trauma o una malattia. "Mi piace entrare in relazione con le persone - conclude Amicucci -, desidero trasmettere il mio entusiasmo e la mia professionalità agli allievi e ai colleghi, entrare in sintonia con chi si rivolge a me per trovare sollievo o migliorare la qualità della propria vita personale o professionale". Massimo Montebove