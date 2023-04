Il Monte in assemblea sulla Rocca Maione presidente, Lovaglio resta ad

di Pino Di Blasio

"Oggi MPS è una banca solida, con prospettive di crescita e redditività sostenibili e può guardare con serenità al futuro.

L’operazione di aumento di capitale è stata molto sfidante, in un contesto che è andato via via complicandosi. Portandola a termine con successo, siamo riusciti a creare quelle basi solide per far riguadagnare a MPS un ruolo importante nel nostro sistema bancario, il ruolo che si merita e ci meritiamo. Questa banca fa parte del patrimonio economico, ma anche sociale e culturale del nostro Paese. È la vera banca commerciale nazionale che è al fianco di famiglie e imprese dal Nord al Sud dell’Italia. E fare la banca è una cosa che il Monte sa fare molto bene". E’ il discorso che Luigi Lovaglio, che oggi sarà riconfermato dal nuovo consiglio d’amministrazione del Monte, ad e direttore generale, ha pronunciato ricevendo il premio ’Banchiere dell’anno’ e ringraziando tutti i dipendenti di Mps che hanno reso possibile il riconoscimento.

Oggi alle 14,30 con l’assemblea in modalità Covid, ovvero con un rappresentante degli azionisti e senza la solita parata dei piccoli titolari di quote che ha scandito le assemblee della banca per 20 anni in viale Mazzini, comincerà il triennio 2023-2026 a Rocca Salimbeni. Nicola Maione sarà nominato presidente, come indicato dall’azionista di maggioranza, il Tesoro forte del 64% del capitale, assieme agli altri 11 consiglieri della lista di maggioranza (tra cui Luigi Lovaglio) siederà nel nuovo board. Per quanto riguarda i tre mancanti forse saranno tutti i riconfermati della lista di Assogestioni, oppure ci sarà uno indicato dalle Fondazioni.

Alla fine dell’assemblea, che approverà anche il bilancio 2022, chiusosi in perdita per effetto della massiccia campagna di esodi incentivati, il cda riconfermerà Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale, e nominerà anche i vicepresidenti. Alla vigilia, come tradizione, la Banca ha replicato alle domande poste dai diversi azionisti. E in pratica ha indicato la strategia per il prossimo triennio. Banca Mps sta bene, conferma la rotta verso gli obiettivi del piano ed è convinta che quando si aprirà il risiko bancario potrà giocare un ruolo da protagonista. La Borsa lo ha confermato anche ieri, premiando il titolo Mps con + 3,81%, facendolo salire a quota 2,318 euro, con una capitalizzazione che supera i 2 miliardi e 919 milioni di euro.

Come annunciato anche da Lovaglio, dopo l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, sottoscritto per 900 milioni da privati, "la patrimonializzazione del Monte è tra le più alte del sistema bancario" e quindi destinata a passare quasi indenne i prossimi stress test d’estate. "Grazie alla riduzione dei costi e al rafforzamento dell’organizzazione commerciale", con il riferimento ai 4.125 pensionamenti anticipati che hanno riportato il rapporto costincome a percentuali sotto il 60%, la banca "è avviata al raggiungimento dell’obiettivo di oltre 700 milioni di euro di utili nel 2024. E potrà guardare a tutte le opportunità di consolidamento che si dovessero presentare in Italia".

Sono stralci delle risposte ai soci alla vigilia dell’assemblea di oggi, con le banche italiane che già pensano alle prossime mosse del risiko. Perfino sui contenziosi legali, a parte l’annunciata causa contro il licenziamento del febbraio 2022, presentata dall’ex ad Guido Bastianini, c’è molta fiducia. Ballano ancora 4,1 miliardi di euro di richieste danni, oltre all’appello per l’affare derivati che vede imputati gli ex vertici Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori, c’è la questione più spinosa degli accantonamenti per i crediti deteriorati, sempre con Profumo, Viola e l’altro ex presidente Massimo Tononi, in attesa del verdetto del gip sul rinvio a giudizio. Ma Mps "non rileva "criticità rispetto all’operato della banca e dei soggetti coinvolti".