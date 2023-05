Il ’Monna Agnese’ visita il laboratorio di analisi di Adf

Sono 334 i parametri controllati ogni giorno, 121.738 in totale, con oltre 4.515 prelievi sulle acque potabili: ecco i numeri dei controlli effettuati nel 2022 da AdF. Sempre lo scorso anno, in primavera, AdF ha inaugurato il proprio laboratorio di analisi, situato a Grosseto, che ieri ha aperto le porte agli studenti della classe quinta dell’indirizzo in biotecnologie ambientali dell’Istituto ’Monna Agnese’, i quali già la scorsa settimana si erano recati in visita all’impianto di depurazione di AdF in strada delle Tolfe.

Un’esperienza nuova, dall’alto valore formativo, frutto della collaborazione tra l’istituto e l’azienda gestore del servizio idrico integrato. Una visita molto apprezzata dai ragazzi che, dopo i saluti del presidente di Adf Roberto Renai e dell’amministratore delegato Piero Ferrari, hanno ascoltato con partecipazione e curiosità le spiegazioni e i racconti di chi ogni giorno lavora per garantire la qualità della risorsa idrica erogata.