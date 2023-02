Il modo in cui i giovani usano il web

Per capire meglio come i giovani usano il web abbiamo svolto un sondaggio a scuola che ha coinvolto circa cento nostri coetanei. Dalle loro risposte abbiamo dedotto che il 95% dei ragazzi utilizza social e la maggior parte lo fa per circa due ore al giorno, per capirci più o meno 670 ore all’anno.

Quasi tutti usano almeno tre social e qualcuno non può farne a meno neanche per un giorno. Ci ha colpito sapere che il 15% di essi non sa eo non vuole sapere i rischi che nasconde internet e l’8% dei ragazzi non si preoccupa di conoscere a cosa servono i dati che mettono in rete o da dove arrivano le informazioni. Noi parliamo, ma ci sono fatti concreti, infatti ben il 10% dei ragazzi intervistati ha avuto problemi di hackeraggio eo ha ricevuto minacce in rete. Però come sempre (per fortuna) c’è un rovescio della medaglia, infatti la maggior parte di essi non ha mai messaggiato con uno sconosciuto ed è consapevole dei lati negativi che questo comporterebbe. Sappiamo che il web ormai è fondamentale per l’esistenza, ma bisognerebbe usarlo in modo più prudente.