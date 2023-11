Il ’modello italiano’ della filantropia. Al via il confronto con 110 fondazioni

Ha sempre più senso parlare di ’modello italiano’ nel campo della filantropia, di un’azione filantropica che nel nostro Paese si sviluppa secondo logiche che vanno ben oltre l’erogazione di somme da destinare a progetti ma prende la forma di partenariati strategici che sui territori intervengono, spesso in maniera innovativa, nei campi del welfare, della cultura, dell’ambiente. Ieri ed oggi al Santa Maria della Scala la seconda edizione di ’Philanthropy Experience’ dedicata al tema ’La filantropia al lavoro su senso e soluzioni. Sperimentare, fallire, apprendere e migliorare’: il summit con oltre 110 fondazioni italiane che si sono confrontate con l’obiettivo di "aumentare l’efficacia del proprio lavoro, agire meglio a servizio del Paese e farlo insieme". Il confronto ha visto due sessioni plenarie per approfondire strategia e visione, 11 sessioni parallele dedicate all’analisi tecnica e al confronto, 3 occasioni di experience capaci di raccontare i diversi volti della filantropia che incontra la cultura e il territorio, 50 speaker per offrire contenuto all’evento cha accoglie fondazioni di origine bancaria, d’impresa, di famiglie e di comunità. Oggi le conclusioni affidate all’economista Stefano Zamagni.