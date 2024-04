"Il mio assistito è solo rimasto spaesato"

Zio e nipote erano in casa di Anna Maria Guerrini il 26 settembre 2022 quando è morta ma dalla requisitoria del pm esce in realtà un gruppo di amici allargato che consumava droga e che si era dato da fare per piazzare subito i gioielli rubati all’anziana strangolata. Per uno dei testimoni che ha deposto il 13 novembre scorso, negando le dichiarazioni fatte alla Squadra mobile, è stata chiesta la trasmissione degli atti alla procura.

Gremita per l’intera udienza la Corte di assise anche quando, alle 16 passate, ha parlato l’avvocato Monica Martini sottolineando come la nipote della pensionata si sia costituita parte civile "non per un ristoro, nessuna cifra potrà mai ripagare la morte di sua zia". Quanto per ribadire che l’81enne non era sola ma poteva contare sui suoi cari se aveva necessità. "Non si è confidata in tempo utile con la famiglia", aggiunge il legale. Parte civile anche la figlia del fratello della nipote, assistita da Giulio Pisillo "per cui Anna Maria era una sorta di nonna uccisa per motivi abietti".

"In relazione ai capi di imputazione e alla dinamica che ha spiegato il pm nel formulare le richieste – il commento a caldo del difensore dell’ucraino, l’avvocato Alessandro Bonasera – in qualche modo risultavano attese. Va tutto parametrato rispetto ai capi di imputazione. Spetterà ora alle difese evidenziare una serie di passaggi che onestamente credo debbano essere sottolineati nella prossima udienza del 22 aprile". Se si chiede come ha reagito l’imputato, apparso freddo in aula, l’avvocato ribatte: "Forse più che altro spaesato. Credo anche per la mancata comprensione dei passaggi tecnici della requisitoria del pm anche perché è stato disposto l’ausilio dell’interprete ma comprendo che anche per lei è risultato difficilissimo far capire ogni passaggio di una requisitoria molto tecnica". Quanto alla premeditazione, "era una delle aggravanti contestate. Non spiego ora le ragioni, anche oggettive, che mi portano a ritenere il contrario. Uno degli aspetti che mi convince di meno", conclude Bonasera

La.Valde.