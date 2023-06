Il ministero della Cultura rinnova la fiducia Minervini resta Ispettore alle armi antiche

L’ispettore onorario Paride Minervini (nella foto) è stato confermato Ispettore alle armi Antiche dal Ministero della Cultura per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo per il settimo mandato triennale. Prima di questo Ispettorato, Minervini ha ricoperto per otto anni l’incarico di ispettore archeologico sulla provincia di Siena, suoi sono i lavori di scavo nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Vico Alto, al parco archeologico di Rosia, alla Fornace delle Sperandie, al Romitorio di Motrano, nonché nell’esplorazione del lago di Sant’ Antonio. L’incarico è onorifico e viene assegnato per la particolarità capacità professionale, culturale, scientifica e della concreta esperienza maturata nel settore. Minervini attualmente ricopre la carica di consigliere della Fondazione del Santa Maria della Scala di Siena.

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità d’arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione e danno notizia alla Soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custiodia, procurando i necessari provvedimenti, esercitano inoltre funzioni di vigilanza.