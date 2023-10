Il Minimasgalano festeggia 50 anni. Presentata l’opera realizzata dagli ideatori della manifestazione

Nozze d’oro per la manifestazione giovani alfieri e tamburini. Il Minimasgalano è giunto al suo cinquantesimo anno e così l’edizione 2023, che si svolgerà sabato in piazza del Campo, vuole ripercorre la storia di questo appuntamento, organizzato dalla Contrada della Torre. Il premio, presentato ieri, è stato offerto da coloro che nel 1973 idearono il Minimasgalano. Tre contradaioli, Ferrer Mirolli, Lucia Giabbani e Vittorio Bocci, hanno offerto e anche realizzato l’opera. "Nel 1973, nell’àmbito delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dalla fondazione della società Elefante, pensammo a questa manifestazione – spiega Vittorio Bocci –. I giovani alfieri e tamburini non avevano occasioni per mantenere vivo il loro entusiasmo al di fuori del giro in città e in campagna. Mancava una cerimonia di passaggio, così nacque il Minimasgalano".

"Nell’ideare il premio di questa edizione – ha proseguito Bocci – abbiamo cercato di ripercorrere il cammino della manifestazione. Abbiamo usato la terracotta per piazza del Campo e ringrazio l’Arte dei Vasai della Contrada del Nicchio per la collaborazione. Poi abbiamo collocato due piccole bandiere e un tamburo più grandi alla mossa. Una serie di barberi fatti all’antica, cioè di carta, a tutte le uscite della Piazza".

Per la giornata di sabato si è pensato a delle sorprese, alcune ancora da svelare. "Sabato abbiamo invitato tutti i bambini del 1973, cioè coloro che erano alfieri e tamburi per la prima edizione – afferma Aldo Gessani – presidente Gruppo Piccoli della Torre. Inoltre ci sarà un altro premio, realizzato da Laura Brocchi. L’opera è offerta da Roberto Barbagli, per molti anni presidente dei Giovani Torraioli, che nel 1983 portò per la prima volta il Minimasgalano in piazza del Campo, un passo che ha reso la manifestazione parte dell’animo dell’intera città".

L’appuntamento è per sabato alle 16 in Piazza. Resta l’incognita maltempo che però, come di consueto, non fermerà la manifestazione. "Sabato alle 16 ci sarà il ritrovo delle comparse, poi andremo in Piazza e torneremo in Salicotto per la proclamazione del vincitore – spiega il Priore della Torre Antonio La Marca –. Se fosse brutto tempo la manifestazione si svolgerà nella Loggia dei Nove del palazzo comunale".