Il mercato in rivolta "Via da Sant’Agostino Qui non si può lavorare"

Il mercato protesta. Accade a Colle e il motivo è il posizionamento dei banchi. Il principale reclamo arriva dagli ambulanti collocati in piazza Sant’Agostino. Tutto era iniziato con i lavori in piazza Bartolomeo Scala (piazza Nova per la maggior parte dei colligiani), i banchi di quella piazza, infatti, furono spostati in piazza Sant’Agostino e lì sono rimasti, ancora oggi. I titolari però, non ne vogliono sapere di rimanerci, perché la zona è troppo isolata rispetto alla restante parte del mercato.

Inoltre, a metà dicembre 2022, è stata deliberato un atto sulla riorganizzazione del mercato. L’idea è quella di una modifica sperimentale in funzione della prossima approvazione del nuovo Piano del commercio su area pubblica. In sostanza saranno eliminati, per ora, 14 posteggi dei banchi, ma solo undici prevedono concessioni attive mentre tre sono cessate. Sono quindi solo undici i banchi che si sposteranno effettivamente. In questa prima riorganizzazione non si parla di Sant’Agostino, se non per l’eliminazione di due posteggi del settore non alimentare. Due posteggi, invece, verranno creati ‘ex novo’ al fine di ospitare due produttori agricoli che non erano presenti nel mercato colligiano. "Si avvicina una modifica generale del mercato e noi che adesso siamo in Sant’Agostino non veniamo presi in considerazione – affermano congiuntamente i titolari dei banchi di piazza Sant’Agostino –. Sono state proposte anche delle sperimentazioni e degli spostamenti. Proprio in quest’ottica la richiesta è di spostare i banchi attualmente in Sant’Agostino in una zona più centrale".

"Non c’è una linearità – continuano i commercianti – di fatto l’assetto è quello di piazza Arnolfo e piazza Unità dei Popoli, ma noi ci troviamo troppo distanti da questa ideale linea di commercio, continueremo a richiedere uno spostamento. Ora è l’occasione di trovare una soluzione, dato che è in corso una sperimentazione, addirittura si è parlato di una ‘rivoluzione’ del mercato, tra alcuni mesi".

La prima modifica, quella deliberata nel dicembre 2022, sarà un primo spunto per il nuovo Piano del commercio, che ha necessità di una maggiore conciliabilità con l’assetto urbanistico della città, anche in considerazione del fatto che l’attuale pianificazione risale all’anno 2000. Questo è quanto si evince dalla decisione presa dal Palazzo Comunale.