Il mercato del mattone si rianima "Il centro storico attrae ancora"

Il collegio regionale FIAIP (la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) ha scattato un’istantanea dell’andamento del mercato immobiliare della Toscana relativamente al 2022, in una conferenza cui hanno partecipato anche Eugenio Giani e Gian Battista Baccarini, presidente nazionale FIAIP. Quello che emerge è un quadro nettamente positivo; il 2022 ha registrato un forte ritorno di interesse per gli investimenti nell’immobiliare, il numero di transazioni concluse supera le aspettative degli addetti ai lavori.

"Relativamente a Siena – spiega Ramona Valceanu, presidente di FIAIP Siena Arezzo – si evidenzia sempre un vivo interesse per il centro storico. Reggono bene anche il semicentro e la prima periferia, dove maggiore comodità e più elevata qualità abitativa sono sempre più ricercate. Più in sofferenza le zone limitrofe, per cause legate storicamente a scelte costruttive non sempre oculate e lungimiranti".

Nel dettaglio, i prezzi per un immobile nel centro storico vanno da un minimo di 2.850 euro al metro quadro a un massimo di 3.650 euro. Cifre che diminuiscono spostandosi nelle aree limitrofe (dai 2.300 ai 3.000 euro al metro quadro) e in periferia (da 1.700 fino a 2.300 euro al metro quadro). "Le zone del Chianti mantengono il loro fascino, – prosegue Valceanu - mentre l’andamento immobiliare per le zone della Valdelsa ha rispecchiato quasi del tutto la situazione regionale".

Per quel che riguarda la valutazione degli immobili, il range di riferimento varia da un minimo di 1.700 ad un massimo di 2.250 euro per il Chianti, mentre per la Val d’Elsa si va da 1.500 a 2.100 euro e da 1.600 euro al metro quadro a 2.250 per la Val d’Orcia. Le quotazioni si abbassano in località come l’Amiata (da 1.000 fino a 1.450 euro al metro quadro), la Val di Merse (da 1.350 fino a 1.900 euro al metro quadro), la Val di Chiana (da 1.200 fino a 1.700 euro al metro quadro) e l’area delle Crete Senesi (da 1.350 fino a 1.900 euro al metro quadro).

"Il dato da sottolineare – ha detto Simone Beni, presidente di FIAIP Toscana – è che anche nel 2022 il mattone è stato un comparto ben attivo, nonostante le difficoltà. Dai dati possiamo desumere una crescita di interesse per immobili dotati di determinate caratteristiche, ovvero ampi spazi, facilità di spostamento, posti auto o garage, mentre gli immobili che non hanno tali caratteristiche restano al di fuori del circuito. Se il prezzo è ancora una delle componenti più importanti, la tipologia e le condizioni in cui si trova l’immobile sono diventate anche più rilevanti del prezzo stesso".

Eleonora Rosi