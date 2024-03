Il ’menù’ del sindaco: "Ufficio Palio riordinato. Fra pochi giorni il bando per Pian delle Fornaci"

di Laura Valdesi

Il nuovo bando per l’ippodromo di Pian delle Fornaci, la soddisfazione per un grande numero di cavalli nuovi iscritti all’Albo. E poi quello che il sindaco Nicoletta Fabio definisce "il riordino" dell’Ufficio Palio, con lo sguardo rivolto sempre a Roma per capire come verranno messe a regime le regole per le manifestazioni con i cavalli extra ippodromo, finora contenute nell’Ordinanza Martini. E’ il ’menù’ di cui il sindaco parla alla clinica del Ceppo, soffermandosi prima a lungo con i veterinari. "S’inizia il percorso che porta al Palio, la macchina si è già messa in movimento anche per quanto riguarda la manutenzione delle piste di Mociano e Monticiano", annuncia Fabio.

Sindaco ci sono dei nuovi nomi nell’Ufficio Palio, a partire dal futuro responsabile Luigi De Rosa.

"Sì, sono in rodaggio in attesa di rendersi autonomi".

Come si è arrivati alla scelta del nuovo dirigente?

"Non c’è nessun dirigente, chiariamo. In pianta stabile ci sono Simona Gori e Michela Bacconi. Attualmente esiste un responsabile dell’Ufficio Palio che è Guido Collodel. Si è messo a disposizione come tutor, già da oggi affiancato dal dottor De Rosa in attesa che impari e possa poi assumere le funzioni di Collodel stesso. Quello che mi preme ribadire è che tale Ufficio è sotto il diretto controllo del sindaco, come il cerimoniale altro ufficio riorganizzato, attraverso il segretario generale. Per il resto più che implementato è stato riordinato l’Ufficio Palio che si è avvalso nel corso del tempo di persone che nei momenti più bollenti collaboravano con la struttura portante. Per avere il controllo di tale ’macchina’, fondamentale per la città, ho inserito un paio di persone, assegnate alle funzioni prioritarie, che imparano e affiancano. L’idea è che nessuno sia indispensabile in modo che il Palio funzioni sempre e comunque".

147 cavalli che vogliono entrare nell’Albo.

"Ben 75 nuovi, un numero così importante di recente non si era mai visto, richiederà una particolare attenzione. Ma è un segnale di grande passione da parte dei proprietari. Quindici i cavalli che hanno invece già corso in Piazza"

Il bando di Pian delle Fornaci?

"Uscirà a giorni. Seguirà la falsariga del passato perché la struttura ha caratteristiche e limiti che non sono mutati radicalmente nel tempo".

La manutenzione delle piste?

"L’ingegner Ceccotti è a lavoro".

Ordinanza Martini fino al primo giugno: novità da Roma?

"Nessuna. Certo è che i tempi stringono, la proroga è ad una data per noi un po’ particolare. L’auspicio è che si abbiano notizie certe in anticipo rispetto ad essa. E che si distanzi meno possibile dall’ordinanza Martini a cui Siena si era peraltro allineata in modo esemplare".