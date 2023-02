‘Il Meleagro’ attribuito al poggibonsese Montorsoli

Stupisce ancora lo scultore poggibonsese Giovan Angelo Montorsoli, coevo e collaboratore di Michelangelo. E’ di questi giorni la notizia dell’attribuzione all’artista nostro concittadino di una splendida scultura rappresentante ‘Il Meleagro’ (nella foto). "Si tratta di un’opera di una leggiadria ed eleganza uniche- afferma Bruno Calattini, pittore e scultore di Poggibonsi che da tempo si batte per far conoscere e valorizzare l’arte del Montorsoli- L’attribuzione è il risultato di una accuratissima indagine di esperti (Fundacion amigos del Prado). La commissione, con palese soddisfazione, ne ha dato notizia al nostro concittadino Mauro Minghi, noto e stimato cultore delle opere del Montorsoli. E’ giusto che i poggibonsesi sappiano, così da poter ammirare al Prado questa opera e verificare di che artista stiamo parlando". E infine: "Perchè ognuno si renda conto di chi stiamo parlando, ricordo i suoi lavori a Firenze, Genova, Messina, Bologna e altre opere nei Musei Vaticani, il Prado, Louvre, S.Louis Art Museum- aggiunge Calattini- . Innumerevoli studi e ricerche sono stati fatti su di lui da studiosi italiani e stranieri. Interessante lo studio fatto dallo stesso Mauro Minghi. Se facessimo un test tra gli studenti saprebbero qualcosa del Montorsoli? Nel migliore dei casi conoscerebbero la via a lui dedicata a Poggibonsi. Era considerato da Michelangelo un suo pari".