Il Mediterraneo e la neutralità climatica

Il Mediterraneo verso la neutralità climatica con il progetto europeo CO2 PACMAN, che vede coinvolta come capofila l’Università di Siena. Il progetto farà tappa sull’Isola d’Elba e a Firenze con il terzo Rooting Lab, dall’11 al 13 febbraio riunendo amministratori locali, mondo accademico, imprenditori e cittadini per collaborare e trasformare l’Elba in un’isola a zero emissioni nette di gas serra.

I primi due giorni dell’evento avranno luogo sull’Isola d’Elba, presso il ’Centro Culturale De Laugier’ e ’La Gattaia’. Tra i momenti salienti del Lab, l’11 mattina ci sarà la presentazione del bilancio preliminare delle emissioni dei gas serra dell’Isola d’Elba, punto di partenza fondamentale per definire strategie mirate. "Il nostro obiettivo è rendere possibile la decarbonizzazione delle isole del Mediterraneo, con progetti concreti e strumenti in grado di facilitare la transizione energetica", spiega Simone Bastianoni (nella foto), professore di Chimica dell’Ambiente dell’Università di Siena e coordinatore di CO2 PACMAN.

Altro appuntamento rilevante è l’Open innovation workshop, durante il quale imprenditori locali e start-up individueranno sfide e soluzioni per accelerare la transizione energetica dell’isola. Il secondo giorno sarà dedicato ai giovani, con attività presso l’Istituto Raffaello Foresi di Portoferraio: gli studenti delle scuole superiori e dell’Università di Siena e Firenze si confronteranno in laboratori interattivi.

La giornata conclusiva del 13 febbraio, a Firenze, vedrà un focus sulle sfide politiche e normative attuali, negli spazi della Sala Blu del Fuligno dalle 9.30: due tavole rotonde di confronto tra il gruppo dei partner internazionali e le autorità locali e regionali.