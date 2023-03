Il MedioEvo riaffiora Scoperta una tomba di una donna adulta nel cantiere in Camollia

La storia della città medievale che riaffiora dalla terra: in Camollia dagli scavi in corso, condotti dall’Enel, è riemerso uno scheletro risalente presumibilmente al Tardo Medioevo, una tomba di una donna adulta.

Il ritrovamento è stato fatto ieri mattina dagli operai impegnati nell’intervento nel sottosuolo, che essendo in un centro storico prevedono l’affiancamentoo e la presenza in cantiere di personale della Soprintendenza. Presenza assai preziosa in questo caso: a fianco alla chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, oggi oratorio della Contrada dell’Istrice, è infatti piano piano apparso uno scheletro, perfettamente conservato, integro, con un chiodo di bronzo accanto al femore. Una sepoltura insomma che in età medievale veniva fatta in strada, proprio accanto alla chiesa.

Di lì è partita la segnalazione e nel pomeriggio sul posto si sono ritrovate le forze dell’ordine, prima la polizia municipale con l’assessore alla cultura Pasquale Colella e poi i carabinieri di Siena Centro. "Si tratta di un ritrovamento archeologico, non di un cadavere e per questo è escluso l’intervento di un magistrato - racconta l’assessore Colella –. C’è un interesse storico artistico da parte di tutti, della Soprintendenza in primis e anche nostra, del Comune. Il ritrovamento di questo scheletro e la sua datazione potrebbero regalarci qualche connessione storica sul luogo, fra l’oratorio dell’Istrice e la strada a fianco. Certo, una sepoltura nella strada principale è assai strana. Domattina verrà fatta la dissepoltura da parte della Soprintendenza e intanto stanotte le forze dell’ordine presidieranno il luogo, ad evitare intrusioni o danneggiamenti".

A dare le prime indicazioni sul ritrovamento è Maria Gabriella Carpentiero, funzionaria della Soprintendenza, inviata sul posto dal soprintendente Gabriele Nannetti: "Si tratta di una tomba medievale – spiega l’archeologa -, lo scheletro si trova all’interno della fossa terrania, probabilmente del 1300, ma la datazione non è ancora pssibile. Che era medievale si capisce dalla posizione dell’inumato e dal tipo di fossa, dal fatto che si trova a 50 centimetri circa al di sotto del piano stradale ed era accanto alla chiesa. Il chiodo di bronzo ritrovato accanto al femore, potrebbe essere legato alla cassa lignea che poteva contenerla o ad altro, al corredo dell’inumato. Si intuisce che era una donna adulta, molto povera: non c’è un corredo accanto al corpo, se non il chiodo. Domani lo scheletro verrà portata nei nostri magazzini all’interno della Fortezza e procederemo agli esami".

Questa mattina, intorno alle 8,30, dunque scatterà la dissepoltura. "Altre tombe? Nei dintorni della chiesa potrebbero essercene - prosegue la funzionaria -, ma non si procederà a scavare ulteriormente. Sarà tolta la tomba e riconsegnato il cantiere ad Enel. Noi procederemo con indagini, ma credo che non saranno fatti esami geofisici. Lo scheletro verrà estratto con scavi stratigrafici condotti da archeologi, che richiederanno anche l’intera giornata. Poi verrà portata nei nostri magazzini dove saranno fatti gli studi".

Paola Tomassoni