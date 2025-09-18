Il ’Masone’ casa del rugby. Stagione del Cus al via nell’impianto rinnovato

Tutti tirano la giacchetta

Siena
18 set 2025
ANGELA GORELLINI
Cronaca
Addio allo storico ’Sabbione’, dopo l’intervento di riqualificazione il ritorno al campo dell’Acquacalda è nel ricordo di Tommaso Rizzi.

Tra i fili d’erba sussurrano i ricordi. E le speranze di tanti giovani che con la palla ovale tra le mani, cercheranno di vivere il rugby attraverso i suoi valori, in maniera più partecipativa che agonistica, genuina, autentica. Ora il suo nome è su quella targa che accoglie gli atleti negli spogliatoi. E nel cuore di chi lo ha conosciuto e mai lo dimenticherà: all’Acquacalda il colore della terra ha lasciato spazio al verde, il Sabbione adesso si chiama il ‘Masone’. Lui, Tommaso Rizzi, pilastro, bandiera, del movimento ovale cittadino. E lì il Cus Siena Rugby, dopo due anni di attesa e sostanziosi interventi di restyling dell’impianto, è finalmente potuto tornare ad allenarsi.

Il Cus Siena Rugby è finalmente tornato a casa: cuore, disciplina e spirito di appartenenza continueranno ad alimentare l’impegno dei bianconeri pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia. La stagione sportiva si aprirà sabato 19 ottobre proprio tra le mura amiche, con un debutto di grande fascino: il derby contro l’Ur Firenze, valido per la prima giornata del Girone 4 della Serie B nazionale. Un campionato che si preannuncia impegnativo e stimolante, con un girone che include, oltre alle formazioni toscane, anche squadre provenienti da Lazio, Umbria e Sardegna. Tra le trasferte più significative, quella in programma a Olbia il 30 novembre.

Questo sabato, invece, si terrà il primo open day del minirugby, appuntamento gratuito e aperto a tutti i bambini e le bambine dai 4 ai 13 anni, che potranno avvicinarsi al rugby in un ambiente sicuro, rinnovato e carico di entusiasmo. L’evento, in programma dalle 15 alle 17,30, sarà seguito da un secondo incontro prima della ripresa regolare degli allenamenti nel mese di ottobre. L’iniziativa, aperta a tutti gli appassionati ovali cittadini, è anche un’occasione per presentare alla città il nuovo volto dell’impianto e ricordare con affetto la figura di Tommaso Rizzi.

Dal punto di vista tecnico, la struttura della squadra resta confermata: Francesco Romei ricopre il ruolo di responsabile tecnico e coordinatore del gruppo allenatori, coadiuvato dai vice allenatori Paolo Carmignani, Luca Belardi e Claudio Barone, con la preparazione atletica affidata ad Elena Calzeroni. Dopo il brillante quarto posto ottenuto nella scorsa stagione – con il miglior bottino di punti mai registrato dal club nel campionato cadetto – l’obiettivo sarà consolidare la categoria e proseguire il percorso di crescita. Con il ‘Masone’ a fare da cornice.

