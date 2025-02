Il Masgalano sarà realizzato da Laura Brocchi

Un importante traguardo quello dei Palcaioli che per i loro 100 anni offriranno il Masgalano 2025 che sarà realizzato da Laura Brocchi (foto), artista già autrice di Palio e di masgalani: "La scelta è avvenuta analizzando un po’ quelle che erano state le opere presentate e anche a gusto personale abbiamo osservato un po’ il mix di tecnica e fantasia. In più c’è da dire che la data del nostro centenario coincide con un altro anniversario molto importante e nell’opera di Laura uniremo le due cose – afferma Riccardo Ricci presidente dell’Associazione Palcaioli –. Un anniversario così importante è un ottimo momento per delle riflessioni, di sicuro il rapporto tra la piazza e i palchi è cambiato molto nel corso degli anni. Prima la festa era solo dei senesi, i posti bastavano per tutti, la popolazione era inferiore a ora – continua Ricci –. Il Palio di Siena ha rilevanza nazionale e internazionale da dopo gli anni ‘70, di conseguenza i numeri degli spettatori sono aumentati". I palcaioli sono ormai un punto di riferimento ormai da 100 anni, data importante per la festa, i cui i cambiamenti hanno vissuto da protagonisti: "La festa in sè è cambiata tanto, dalle modifiche della Piazza riguardo allo steccato fino ai palchi con accesso nei vicoli, ma anche semplicemente quando montiamo i palchi; prima era un momento semplice, ingenuo, quasi familiare, ora servono patentini e permessi – continua il presidente –. Purtroppo ci dobbiamo adeguare alle normative statali, è inevitabile". Non ci resta dunque che aspettare la presentazione dove verrà svelata l’opera di Laura Brocchi.