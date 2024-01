Il Masgalano dei Donatori. Lo realizza Androvandi: "Esperta di tecnica Ebru. Si usa il crine per dipingere"

di Laura Valdesi

SIENA

"L’emozione più grande? Trovarmi di fronte a Papa Francesco, di cui ho avvertito tutta la santità", racconta Lara Androvandi, l’artista che vive a Piombino incaricata dal Gruppo donatori di sangue delle Contrade di realizzare il Masgalano 2024. Al pontefice nel 2019 ha infatti illustrato il suo crocifisso monumentale in larice secolare e mosaico di specchio, ora custodito in Vaticano nella collezione privata del Papa. "Onorata che il mio bozzetto sia stato scelto fra i sei che erano stati presentati", spiega Androvandi tornando all’incarico senese. Senza svelare altro. "Per il Masgalano – sottolinea il Gruppo Donatori delle 17 Consorelle presieduto da Paolo Rossi – il progetto dell’artista si presenta originale ed ambizioso, proponendosi di riunire in un’unica opera l’insieme delle sfaccettature e delle tecniche che caratterizzano il suo variegato mondo espressivo".

Androvandi, vale a dire disegno, pittura, mosaico e scultura.

"Tutto vero. Sono molto curiosa, tecnicamente parlando. E questo mi ha portato ad apprenderne una molto antica, la pittura sull’acqua ’Ebru’ che è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio intangibile dell’umanità. Tipica della tradizione turca-ottomana, l’ho comunque rielaborata in chiave personale".

Come arriva a Siena?

"Conoscevo la città da turista e da studente, essendo storica dell’arte, materia che tra l’altro insegno al Liceo classico-artistico di Piombino. Fui chiamata dalla Lilt che stava organizzando il premio intitolato a Nadia Toffa. E’ iniziato tutto da qui, nel 2023 ho partecipato alla mostra ’Cavalli d’autore al Santa Maria della Scala che ha avuto grande successo".

Lei ama questi animali, il feeling con Siena viene da sé.

"Stupendi! Sarà una coincidenza ma la tradizione turca vuole che i pennelli utilizzati per la pittura Ebru siano fatti con un gambo di rose essiccato ed il crine del cavallo".

Sarà con tale tecnica che verrà realizzato il Masgalano?

"Non posso svelare niente ma sarà sicuramente ricco di messaggi nascosti, com’è nella mia arte".

Che ruolo avrà l’orafo Giuliano Morra?

"Un amico, ci conosciamo da sempre avendo studiato insieme. Lui è di Bari e il Masgalano, diciamo così, viaggerà un po’. Non sarà a quattro mani, l’idea è mia però per la tecnica di fusione dei metalli e di realizzazione di alcune problematiche sarà un compagno di viaggio prezioso. Per altri aspetti dell’opera, tecnicamente complessa, invece andrò a Milano".

A presentarla nel Cortile del Podestà sarà il professor Aldo Colonetti.

"Sono emozionata, oltre che onorata, in quanto parlerà nell’occasione anche per nome e per conto del maestro Arnaldo Pomodoro con cui ha fondato il rinomato ’TAM’, il centro per il trattamento artistico dei metalli di Pietrarubbia, diretto da quest’ultimo, presso cui ho vinto una borsa di studio".

Lei è una donatrice di sangue: l’aiuterà per il Masgalano?

"Ricavo gioia nell’aiutare gli altri. E metto le mie mani a disposizione. Mi hanno chiesto un’opera che li rappresentasse completamente ma che fosse diversa, pur nel rispetto degli aspetti della tradizione. Sono diventata donatrice ancora prima di prendere la patente a 18 anni. Ho dunque analizzato me stessa, cosa provo quando dono mettendo insieme quello che so e facendolo funzionare con un equilibrio perfetto".