Il marrone ‘antico’ nel cencio di Vittorio Giunti

Chi saranno i protagonisti dei drappelloni 2024? Noi ricordiamo quello di Vittorio Giunti per la carriera del 2 luglio 1913. Il colore-guida dell’opera: un marrone ‘antico’ che richiama ad altri giorni della città, a quelli dorati della Repubblica. L’elemento-guida è il personaggio del Buongoverno, che simboleggia, ieri come oggi, la serenità di una amministrazione che vuole fare il bene della comunità. Un altro elemento che Giunti raffigura è la Lupa: sembrano in linea, in due quadri differenti, eppure vicini e che segnano una sentita continuità. Un drappellone severo, antico e austero, che nelle intenzioni del pittore vuole fare un sentito paragone fra quei giorni e l’antico spirito repubblicano. Prima della madonna di Provenzano ecco un trombetto che, di profilo, vuole dare solennità alla raffigurazione e soprattutto richiamare alla corsa che poi verrà vinta dall’Istrice con Strega e Picino e che oggi potete ammirare nel museo della Contrada. E’ il segno "gotico" di un mondo a parte, quello degli artisti senesi che ancora qui devono percorrere la strada di una autonomia ispirativa, ma che cominciano ad offrire spunti che diventeranno, nel secondo dopoguerra, ottime certezze.

Massimo Biliorsi