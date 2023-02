Il manifesto della Cna per il futuro sindaco

Voi: è questo il pronome scelto da Pino Di Blasio, capocronista della Nazione, per descrivere la figura di Fabio Pacciani, candidato Sindaco del Polo Civico. Un pronome capace di sottolineare la forte vocazione all’ascolto dei cittadini messa in campo da Pacciani, che proprio nel dialogo con la città ha trovato uno dei punti di forza della sua candidatura politica. Ma altresì capace di mettere a nudo quello che, per stessa definizione dell’ex Rettore del Magistrato delle Contrade, potrebbe essere un punto debole: la mancata affinità con la macchina amministrativa.

"Il mio Voi è indirizzato al fatto che ho percepito quanto sia importante ascoltare i cittadini dopo decenni di non ascolto e distanza di istituzioni e partiti dai cittadini. È insieme a loro che bisogna programmare la città, partendo dai problemi e le piccole cose. Il Voi come debolezza, in realtà, non lo è: la città dal punto di vista umorale e caratteriale la mastico e conosco fin da quando sono nato. Mancava semmai una conoscenza delle istituzioni e delle problematiche, ma proprio per questo ho iniziato la mia formazione già un anno fa: per questo oggi posso permettermi di parlare di argomenti specifici". Un punto in particolare dei 10 proposti da Cna ha attirato l’attenzione di Pacciani: appalti pubblici e pubblica amministrazione. "Un tema fondamentale per la ripresa del lavoro a Siena, è possibile che siano dati appalti in modalità diversa da quanto si pensa comunemente, con criteri di assegnazione come territorialità e rotazione: qualcosa che vuol dire far ricadere i soldi all’interno del territorio, un’opportunità da cogliere e potenziare, così come il partenariato tra pubblico e privato". Temi, capacità e qualità rimangono al centro della proposta di Pacciani anche quando il dibattito si sposta su quelli più politici, come bacino elettorale, alleanze e futura squadra di governo.

"Voglio essere cauto sui numeri, la nostra formazione è una novità pur contando sull’esperienza e il pregresso di liste che già hanno disputato una partita elettorale e che adesso puntano a confermare se non migliorare i risultati del 2018. Ma la percentuale di sostenitori non è tutto per me: ciò che è fondamentale è far capire ai senesi che c’è un’alternativa alla via partitica che ha messo in ginocchio questa città, che è un’alternativa che proviene dai loro concittadini stessi, e che fa di proposta e competenza il suo motivo d’essere. A differenza di chi è sostenuto dai partiti, io ritengo di aver realmente le mani libere in termini di squadra di governo e nomine: ovviamente ritengo la senesità un elemento importantissimo, la mia storia parla da sola a riguardo, ma ciò non vuol dire che le grandi competenze provenienti da fuori Siena non debbano essere accolte se si presentasse la possibilità".

Andrea Talanti