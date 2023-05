Il maltempo ferma le corse: al Tamburo il 23

"A causa delle avverse condizioni meteo e del loro previsto protrarsi nei prossimi giorni, le corse di addestramento dei cavalli da Palio in programma martedì prossimo, 16 maggio, a Monticiano sono rinviate al successivo 23". Così il Comune all’ora di pranzo ieri ha deciso di tagliare la testa al toro visto appunto che il maltempo sembra destinato a proseguire ancora per alcuni giorni. E dopo i nubifragi delle ultime ore difficilmente la pista del Tamburo sarebbe stata in ordine. Così l’ultimo appuntamento con le corse di addestramento sarà la settimana seguente, il 23 maggio. Per concludere il percorso restano ancora due appuntamenti a Mociano che saranno il 30 maggio e il 6 giugno. Poi l’attenzione sarà completamente sul Palio.

Gli occhi degli addetti ai lavori si volgeranno allora sul palio di Fucecchio che vedrà impegnati i fantini di Piazza. Si annuncia una bella sfida considerando che, fra i 54 cavalli iscritti per la sfida del 21 maggio nella Buca, ci sono anche diciotti mezzosangue iscritti al Protocollo equino di Siena: si tratta di Akida, Anda e bola, Arathon baio, Bandito sardo, Banzay, Bobborino, Bolina da Clodia, Bryan del marchesana, Cheremule, Chiosa vince, il potente Compilation, Dollaro, Dreeher, Elio da Clodia, Luci del Monteacuto, il veterano Tiepolo, Uragano rosso e Ziculith. Da considerare che i presidenti delle 12 contrade hanno concordato di stanziare un importo totale di 30 mila euro che sarà equamente suddiviso tra i 12 cavalli selezionati per il palio del 21 maggio ai quali sarà dunque assegnato un premio di 2500 euro ciascuno.

Sarà dunque un fine maggio di super lavoro per le dirigenze senesi: oltre che a Fucecchio, si divideranno fra Ferrara e anche Legnano: in Lombardia si correrà il 28 maggio.

La.Valde.