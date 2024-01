’Il libro della giungla’, quando lo spettacolo diventa condivisione

Una domenica pomeriggio a teatro, con una buona storia e un importante progetto di condivisione. L’appuntamento è per oggi alle 17 al Teatro del Popolo di Rapolano, con la Compagnia Teatrale Bucchero, che porta in scena ‘Il libro della giungla’. A salire sul palcoscenico i ragazzi e le ragazze disabili dell’associazione Le Rondini di Torrita di Siena e della casa famiglia Istituto Maria Redditi di Sinalunga, insieme ad attori e attrici della Compagnia Teatrale Bucchero e a ragazzi del territorio. L’evento coinvolge anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado Simone Martini di Rapolano Terme, che hanno partecipato a un concorso di idee per realizzare la locandina dello spettacolo. Lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione ‘Il cuore si scioglie’ e conta sul patrocinio di Regione e Comune di Rapolano. L’ingresso è a offerta libera per gli adulti, a partire da un minimo di 5 euro, gratuito per i ragazzi. Il ricavato sarà devoluto a persone disabili e al Teatro del Popolo di Rapolano.