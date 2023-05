Il latte materno "un dono prezioso" Confronto con il Meyer

Una giornata di informazione, lavoro e confronto sul tema dell’allattamento materno, sull’importanza della donazione del latte per i neonati. È quella che si è svolta al centro didattico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, organizzata con l’ospedale Meyer e la Società Italiana di Neonatologia, e con il coinvolgimento dell’Asl Sud Est. "Il nostro lattario – spiega Barbara Tomasini, direttrice della Terapia Intensiva Neonatale alle Scotte - è il punto di riferimento per le donazioni dell’area vasta, e provvede ad inviare latte materno a Campostaggia e Nottola quando si presenta la necessità. L’’iniziativa vuole far conoscere l’importanza del latte materno per il nutrimento dei neonati fino al compimento del sesto mese di vita e vuole anche far conoscere l’importanza della donazione del latte materno". Alla giornata hanno partecipato i responsabili dei punti nascita dell’area vasta.