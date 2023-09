Il Gruppo Vitap punta sui giovani: "Offriamo nuovi posti di lavoro"

Cresce a Poggibonsi il polo Vitap in via Pisana. Questo mese di settembre segna il via all’attività di Vitap Edge, nuova, giovane realtà – l’età media degli addetti è intorno ai 28 anni – specializzata nel segmento delle bordatici per la lavorazione del legno. Il marchio Vitap Edge, che si affianca all’interno del gruppo imprenditoriale alle lavorazioni originarie di una azienda presente a Poggibonsi dagli anni Cinquanta, parte adesso con il contributo di otto addetti. Una strada, indicata da qualche tempo, che adesso si concretizza sulla base dei programmi sviluppati per merito di una intuizione delle nuove generazioni delle famiglie Dimichele, Tanzini e Viciani che rappresentano l’impresa. Entro questo 2023, inoltre, sono previste assunzioni per ulteriori sette unità tra neolaureati e neodiplomati.

Quali sono gli obiettivi? "Rafforzare la parte produttiva con l’apporto di tecnici meccanici e trasferisti – spiega il presidente di Vitap Edge, Vito Dimichele – e questo aspetto, secondo i nostri intenti, può fornire un ulteriore contributo ai livelli occupazionali per il territorio. Ringrazio a tale proposito le istituzioni locali, la Regione Toscana e Confindustria Toscana Sud per il notevole sostegno offerto in questa fase".

Altre novità all’orizzonte per Vitap? "Sarà avviato, sempre da qui ai prossimi mesi dell’anno solare – spiega il dottor Dimichele – un reparto di Vitap Spa per la realizzazione di quadri elettrici, nell’ottica di una produzione di macchine in grado di guardare al futuro. Anche in questo caso, si apriranno le selezioni per inserire elettrotecnici per il cablaggio dei quadri".

Ma in linea con i piani illustrati già lo scorso anno, Vitap ha in mente già un importante progetto per il 2024: "Come annunciato, contiamo di dare vita a una superficie dedicata al mondo della ricerca e dello sviluppo – afferma in conclusione il presidente Dimichele – affidandoci all’impronta di altri profili, in possesso di laurea e in grado di operare su sistemi all’avanguardia. Vogliamo essere, attraverso la produzione, l’innovazione e l’inserimento di nuovo figure professionali, un valore aggiunto per l’intero circondario".

Paolo Bartalini