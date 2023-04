Il grande ritorno dei turisti "Americani e asiatici di nuovo sotto le torri"

di Romano Francardelli

Ecco quello che San Gimignano aspettava da tre anni: il suo turismo. Arrivato come da tradizione nel periodo della Pasqua. Si torna al tempo del “tutto esaurito“. Sono insomma tante le presenze del turismo dentro le mura di San Gimignano, a partire dal ritorno delle gite dei giovani studenti italiani, francesi, spagnoli e via dicendo, e da quel forestiero passeggio sia americano e sia asiatico di tanti visitatori che hanno aperto il sipario della nuova stagione.

Un classico di Pasqua, si direbbe. La città è dunque ritornata a essere sé stessa dallo “shopping“ fra una bottega e un negozio firmato, agli alberghi, bar-ristoranti e tutto il resto. A San Gimignano si è riaccesa la luce in fondo al tunnel.

"Quella buona", dicono gli addetti i lavori. Per esempio il presidente della associazione degli albergatori Alessandro Sabatini dal suo osservatorio al San Paolo tasta il polso e la febbre sul turismo di sosta e racconta la situazione nel confermare: "Siamo tornati a livelli pre pandemici e, da molti giorni, nelle nostre 15 strutture e 870 posti letto si registra il tutto esaurito. Le previsioni ci presentano uno scenario piuttosto roseo. Infatti – precisa – le prenotazioni di stranieri nella tipologia extralberghiera registrano un incremento dall’Est Europa e per l’alberghiero dagli Stati Uniti. Sono tornati gli americani".

Insomma San Gimignano si presenta con il classico biglietto da visita di tutto rispetto, con i suoi 6.085 posti letto di 439 strutture fra hotel, affittacamere, agriturismi, locazioni turistiche e residenze d’epoca.

"Sarà una stagione importante quella che sta finalmente per entrare nel vivo – commenta soddisfatta Carolina Taddei, da oltre un decennio alla guida dell’assessorato alla cultura – con le strutture tutte riaperte per accogliere ospiti da tutto il mondo. Sono presenze significative, con il ritorno delle gite scolastiche e il ritorno dei flussi dall’Asia. E questa maggiore offerta di posti letto – precisa – resta legata agli agriturismi seguita subito dopo dall’offerta dei venti hotel attualmente aperti nel nostro territorio. Ma l’unica valutazione che non ci lascia tranquilli nel fare previsioni è il contesto internazionale, che ci auguriamo possa presto migliorare in primo luog per motivi umanitari".