Il governo passa da Siena Prisco in appoggio a Fabio "Con noi le energie migliori"

Un altro nome della politica nazionale, esponente di governo, è arrivato in città per sostenere la candidatura a sindaco di Nicoletta Fabio. Dopo i ministri Salvini e Urso, in attesa oggi del ministro Tajani, ieri al gazebo di Fratelli d’Italia c’era Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno. Insieme a lui presenti anche i deputati Francesco Michelotti e Fabrizio Rossi. "Siena è nel mondo. A volte noi senesi abbiamo pensato di vivere in una sorta di isola felice, ma facciamo parte di una nazione; la presenza del governo nazionale è indispensabile per poter portare avanti efficacemente una politica sul territorio. So di poter contare su un filo diretto con i rappresentanti del governo nazionale, da cui ho avuto la massima disponibilità", ha detto Nicoletta Fabio. Anche Francesco Michelotti ribadisce con forza: "A Roma abbiamo fatto il punto sulle questioni più importanti relative a Siena e rinnoviamo l’impegno di attenzionare con un filo diretto la città. Tengo ad evidenziare che tutte le persone che vengono da Roma non sono qui a far passerelle inutili, ma sono tutti esponenti del governo nazionale e in quanto tali incidono sull’andamento e la gestione dell’amministrazione in modo importante".

Ieri il sottosegretario Prisco si è fermato al comando dei Vigili del fuoco per una visita e ha incontrato il questore Pietro Milone. "Crediamo fortemente nella candidatura di Nicoletta, perché lei rappresenta, nelle sue diverse sfaccettature, lo spirito di questa città – ha detto Prisco –. Siamo ottimisti perché Fratelli d’Italia ha presentato una lista di indubbia qualità, capace di intercettare le energie migliori della città". Un incontro in cui si è voluto soprattutto ribadire la centralità e la necessità di un collegamento fra il governo nazione e la futura amministrazione senese. "Siamo qui a Siena per lavorare per il bene della nazione. Nicoletta è l’unico vero candidato che può avere un rapporto diretto con il governo nazionale, e non si può fare l’amministratore da soli, serve una linea diretta con il governo", ha concluso Rossi.

Eleonora Rosi