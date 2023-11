Il giudice Solivetti arriva a gennaio

"Anche su fronte delle cause civili sono stati ottenuti risultati importanti definendo, relativamente al contenzioso ordinario (diritti reali, proprietà, per esempio, ndr) 1163 procedimenti rispetto ai 764 che sono arrivati. La maggiore difficoltà si riscontra nel settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari", spiega il presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi. Che lascia l’Ufficio con una situazione sul fronte personale con luci ed ombre. Le prime riguardano i magistrati in quanto si registra una sola vacanza che sarà coperta da gennaio dal giudice Solivetti che farà sia penale che lavoro, come ora il collega Francesco Cerretelli che si dedicherà solo al penale. Un giudice del dibattimento, Elena Pollini, andrà al gip perché la collega Ilaria Cornetti per sei mesi è applicata alla sorveglianza, rimasta scoperta. "E’ sempre stato critico invece il nodo del personale amministrativo – osserva Carrelli Palombi – , siamo potuto andare avanti solo perché sono arrivate le addette all’ufficio del processo ma, purtroppo, nonostante si tratti di persone molto brave e preparate non sono state un valore aggiunto perché hanno dovuto coprire vuoti che c’erano. Purtroppo la prospettiva è di non riuscire ad avere nuovo personale mentre proseguirà il lento esodo del personale Pnrr che troverà una stabilizzazione altrove. Senza contare che manca il dirigente amministrativo"