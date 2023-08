Il ’Girasole’ cresce Una nuova sezione

Cresce la richiesta di posti da parte delle famiglie per il nido d’infanzia comunale "Girasole" di Chiusi e così l’amministrazione comunale ha deciso di elevare da 45 a 55 unità la ricettività creando una nuova sezione che sarà disponibile già da settembre. I lavori saranno finanziati con risorse pari a 40 mila euro derivanti dalla partecipazione a un bando della Regione Toscana. Proprio la misura "nidi gratis" adottata dall’ente regionale, che prevede per i nuclei a basso reddito l’abbattimento della quota a carico, ha fatto salire sensibilmente il numero delle domande. "L’apertura della nuova sezione – commenta l’assessora con delega alla scuola, Maura Talozzi - è una risposta importante per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Purtroppo nel nostro comune ben 6 bambini residenti non avevano potuto iscriversi al nido, a causa dell’esaurimento dei posti disponibili, e di conseguenza erano rimasti esclusi". Massimo Montebove