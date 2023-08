Il giorno dell’Infamona Fiume di ocaioli in città tra celebrazioni e dediche Prime idee per il corteo

È luminoso il cielo di Fontebranda, non solo per i braccialetti che ieri sera si sono accesi in gran parte del rione, ma anche per le innumerevoli stelle che brillano sopra l’Incrociata e tra i merli delle fonti millenarie, a cui ogni ocaiolo, volando alto, ha dedicato un pensiero. Un padre, una madre, una sorella, un affetto che non c’è più, ognuno ha qualcuno da ricordare, piangendo e ridendo di gioia. "Questo Palio ha ridato all’Oca quello che gli era stato tolto con grande ingiustizia". Sono le parole del governatore Cillerai e del capitano Bernardini che anche la sera del 15 agosto, alla vigilia del Palio, erano state scandite a chiare note durante la cena della prova generale. Anche quella sera le stelle nel cielo di Fontebranda hanno irradiato la propria luce sui quasi 2000 commensali che capitan Feffo Bernardini aveva esortato con queste parole: "Domani tutti assieme, noi con voi, voi con noi, andiamoci a prendere questo Palio!"

E il popolo della Santa c’è andato a prendere questo Palio, invadendo la Piazza e poi il Duomo con un impeto e con una fede di smisurate proporzioni. Assieme a tantissimi ocaioli in festa, c’erano anche loro, immensamente presenti nel ricordo di tutti, con delle dediche particolari ‘scolpite’ nei simboli più intimi della Contrada. Ed ecco che nelle bandiere degli alfieri vittoriosi, spuntano i nomi di Antonio Cottini e di Angela Rosa che sono venuti a mancare alcuni mesi fa. Anche nel giubbetto del fantino era riportato un nome, quello di Antonio Montereggi, mentre all’interno dello zucchino è stata impresso il nome di Enrico Brandani, detto il Bobo.

Una commozione profonda, anche per chi vi scrive, ma che in un attimo muta in grandiosa felicità. Felicità nel sapere che quelle stelle brilleranno sempre nel cielo di Fontebranda, come quella dell’ex governatore Adalberto Grossi vittorioso nel 1984, recentemente scomparso; anche a lui l’Oca ha dedicato questo Palio. Un Palio impossibile da immaginare, che si è concretizzato in un attimo palpitante, quando ormai tutto sembrava svanito.

C’è però anche chi ha sofferto lontano dalla Piazza, impossibilitato a unirsi ai canti di gioia nell’attimo in cui il cencio di Lodola è stato calato nelle mani degli ocaioli esultanti; uno fra tutti Maurizio Meli, ma non solo. Alcuni elementi della comparsa, nel giro di ieri, hanno allungato il proprio percorso, recandosi assieme ai dirigenti alla casa di riposo fuori porta Romana, dove ad attenderli c’era una commossa Beatrice Borghi che ha dimostrato di aver accumulato tutta l’energia trasmessagli dal suono dei tamburi e dallo sventolare delle sete. Il Palio, questo Palio surreale, l’ha vinto anche lei. Tra un Te deum e l’altro, c’è stato spazio anche per le prime avvisaglie di quello che potrà essere il corteo della vittoria che con molte probabilità si terrà sabato 26.

"Lo stabiliremo in assemblea – dichiara un sudatissimo Francesco Cillerai, governatore dell’Oca – che verrà convocata per i primi giorni della prossima settimana. Vogliamo fare le cose senza fretta, abbiamo tutto il tempo di fronte a noi". La festa dunque è già iniziata tra gli archi d’argento della Galluzza, così come li definì il grande ocaiolo Mario Mariotti, anche lui governatore vittorioso nel 1985. Uomini, donne, giovani, bambini, vecchi si uniranno in una magica atmosfera al motto ‘Clangit ad arma’ che campeggia nell’araldica dell’Infamona che questa volta ha chiamato davvero tutti alle armi, armi di una guerra che non miete vittime, ma che rende immortale un momento agognato da dieci lunghissimi anni. L’Oca non si smentisce mai.

Roberto Rosa