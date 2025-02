Il Giorno del Ricordo, la parola a Claudio Vercelli. Faccia a faccia con gli studenti delle superiori

La ricorrenza del Giorno del Ricordo rinnova la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, oltre che della più complessa vicenda del confine orientale. Il Comune di Montepulciano organizza per le classi finali degli Istituti scolastici superiori un incontro con lo storico Claudio Vercelli, venerdì 14 febbraio. Vercelli sarà anche ospite della conferenza aperta a chiunque fosse interessato, in programma domani alle 17.30 in Sala Bozzini, presso il Palazzo del Capitano. Claudio Vercelli, storico contemporaneista e pubblicista, insegnante alla Limec SSML - Istituto universitario per mediatori linguistici di Milano, descriverà le vicende accadute tra il 1943 e la seconda metà degli anni Cinquanta ponendo la questione delle foibe sotto la luce della veridicità storica.