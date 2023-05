Il giorno del Fierone Timori per la pioggia

Il tempo non promette bene ma c’è da immaginare che in tanti non vorranno perdersi

il tradizionale evento sperando in un po’ di sole primaverile. A Montepulciano è

il giorno della tradizionale fiera, con i suoi tanti banchi dove poter fare shopping.

La giornata inizia con la "Sveglia del lavoratore" e quindi con la Banda Poliziana che già dalle 7.30 animerà le vie del centro storico prima di guidare il tradizionale corteo del 1° Maggio (ore 8) da Piazza Grande fino alla chiesa di Sant’Agnese dove si celebrerà la messa e l’offerta dei ceri da parte delle Contrade del Bravìo. Oggi è anche l’ultimo giorno del luna park.